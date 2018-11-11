Учёные: Во всём мире женщины стали меньше рожать из-за повышения образованности людей





Ранее одними из первых по уровню рождаемости считались страны Евросоюза и Китай, однако в настоящее время власти этих государств сообщают, что ситуация резко изменилась. Причиной этому является повышение уровня образования женщин и мужчин, которые к рождению детей стали подходить более ответственно. На рождение второго ребёнка многие пары не решаются из-за своего финансового положения.Однако, несмотря на это, общее количество людей во всём мире возрастает. В частности, демографическая ситуация существенно улучшилась в Африке. В настоящее время в этой стране на одну женщину в среднем приходится семь детей.