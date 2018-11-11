АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.81 USD 66.85
Курс валют на 10.11.2018

Учёные: Во всём мире женщины стали меньше рожать из-за повышения образованности людей

Учёные проанализировали уровень рождаемости во всём мире и пришли к выводу, что женщины стали меньше рожать. Причиной такой тенденции специалисты называют повышение образованности людей.
Учёные: Во всём мире женщины стали меньше рожать из-за повышения образованности людей

Ранее одними из первых по уровню рождаемости считались страны Евросоюза и Китай, однако в настоящее время власти этих государств сообщают, что ситуация резко изменилась. Причиной этому является повышение уровня образования женщин и мужчин, которые к рождению детей стали подходить более ответственно. На рождение второго ребёнка многие пары не решаются из-за своего финансового положения.

Однако, несмотря на это, общее количество людей во всём мире возрастает. В частности, демографическая ситуация существенно улучшилась в Африке. В настоящее время в этой стране на одну женщину в среднем приходится семь детей.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 09:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Интернет попал снимок Евгении Феофилактовой без
Авокадо может нанести вред организму человека
Ксения Собчак похвасталась в Instagram букетом
Учёные: Во всём мире женщины стали меньше рожать
У избитой звезды «Дома-2» Натальи Игруновой
Житель Канады зафиксировал на камеру погоню НЛО
Задержанный в Стамбуле российский экипаж судна
“Черный близнец” рядом с Оумуамуа может причинить
Названы самые выносливые автомобили
Московский турнир по смешанным единоборствам
На премию European Film Awards в категории
Названы десять продуктов для лечения заложенности
Дима Билан продемонстрировал поклонникам игру на
Мария Захарова написала песню для певицы Зары
Ученый после исследования сверхмассивной черной
"Рядом чувствую себя маленькой девочкой": Ольга
Анастасия Костенко в Instagram показала лицо
Кабриолет Rolls-Royce Фрэнка Синатры продадут с
Японский бренд Nissan увеличил расценки на
Журналист из Австрии после тестирования похвалил
«АвтоВАЗ» представил обновленную философию бренда
В Facebook запустили музыкальный сервис Lasso для
Китайский производитель объективов 7Artisans
Samsung решила открыть бета-тестирование Linux on
NVIDIA выпустит 7-нм GPU в следующем году
В Челябинске на блогера Андрея Петрова напали
Ученые: «Комета смерти» пролетит возле Земли 11
Ученые пояснили причину сохранности костей
В «Сбербанке» искусственным интеллектом заменили
Ирина Дубцова в платье с откровенным декольте
Просмотреть все новости