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“Черный близнец” рядом с Оумуамуа может причинить большой вред Земле

Ученые благодаря телескопу “Гершель” смогли зафиксировать опасный объект, вращающийся рядом с Оумуамуа. После просмотра фото многие эксперты считают, что “черный близнец” может причинить большой вред Земле после столкновения.
“Черный близнец” рядом с Оумуамуа может причинить большой вред Земле

Пока специалисты не могут исследовать неизвестный объект, который имеет внушительные размеры, а также предпочитают не комментировать информацию. Исследователи считают, что возле Голубой планеты уже собралось множество астероидов, готовых в любую минуту нанести смертельный удар.

Один из них уже приблизится к ней 11 ноября, но не представляет угрозы из-за дальности расстояния, которое продолжает сокращаться. Ученые считают, что человечество может столкнуться с проблемами в 2088 г, а уфологи говорят о пророчестве Ванги, где упоминается неизвестное небесное тело. Кроме того, “черный близнец” может быть внеземным кораблем пришельцев, а также никто не опровергает теорию о его опасности для Земли.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:00

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