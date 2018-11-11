“Черный близнец” рядом с Оумуамуа может причинить большой вред Земле





Пока специалисты не могут исследовать неизвестный объект, который имеет внушительные размеры, а также предпочитают не комментировать информацию. Исследователи считают, что возле Голубой планеты уже собралось множество астероидов, готовых в любую минуту нанести смертельный удар.Один из них уже приблизится к ней 11 ноября, но не представляет угрозы из-за дальности расстояния, которое продолжает сокращаться. Ученые считают, что человечество может столкнуться с проблемами в 2088 г, а уфологи говорят о пророчестве Ванги, где упоминается неизвестное небесное тело. Кроме того, “черный близнец” может быть внеземным кораблем пришельцев, а также никто не опровергает теорию о его опасности для Земли.