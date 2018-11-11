Названы самые выносливые автомобили
Эксперты назвали самые выносливые автомобили. При покупке транспортного средства автовладельцы хотят, чтобы оно прослужило как можно дольше, разные модели демонстрируют отличительную надёжность.
Какую модель при покупке автомобиля лучше выбрать? Вряд ли на этот вопрос найдётся однозначный ответ, однако специалисты провели исследование и выбрали несколько транспортных средств, которые отличаются своей выносливостью.
Одним из таких автомобилей является Ford Focus 2007 года выпуска, имея пробег в 500 тысяч километров, транспортное средство вполне может оставаться в хорошем состоянии. По данным производителя, эта модель получила разрешение на работу в службе такси.
Также эксперты считают, что Nissan Patrol с пробегом в 500 тысяч километров тоже можно отнести к выносливым автомобилям. На машине и её характеристиках, такое расстояние практически никак не сказывается.
Какую модель при покупке автомобиля лучше выбрать? Вряд ли на этот вопрос найдётся однозначный ответ, однако специалисты провели исследование и выбрали несколько транспортных средств, которые отличаются своей выносливостью.
Одним из таких автомобилей является Ford Focus 2007 года выпуска, имея пробег в 500 тысяч километров, транспортное средство вполне может оставаться в хорошем состоянии. По данным производителя, эта модель получила разрешение на работу в службе такси.
Также эксперты считают, что Nissan Patrol с пробегом в 500 тысяч километров тоже можно отнести к выносливым автомобилям. На машине и её характеристиках, такое расстояние практически никак не сказывается.
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Добавил: Алина Сегодня, 08:53