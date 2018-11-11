Названы самые выносливые автомобили





Какую модель при покупке автомобиля лучше выбрать? Вряд ли на этот вопрос найдётся однозначный ответ, однако специалисты провели исследование и выбрали несколько транспортных средств, которые отличаются своей выносливостью.Одним из таких автомобилей является Ford Focus 2007 года выпуска, имея пробег в 500 тысяч километров, транспортное средство вполне может оставаться в хорошем состоянии. По данным производителя, эта модель получила разрешение на работу в службе такси.Также эксперты считают, что Nissan Patrol с пробегом в 500 тысяч километров тоже можно отнести к выносливым автомобилям. На машине и её характеристиках, такое расстояние практически никак не сказывается.