Московский турнир по смешанным единоборствам закончился массовой потасовкой





Нагибина дисквалифицировали за удар, нанесённый после гонга. При этом победа была присуждена Караханяну. Когда бой завершился, на команду Тимура Нагибина, которая уходила в раздевалку, попытались напасть недовольные болельщики Георгия Караханяна. В итоге в зрительном зале «вспыхнула» массовая потасовка.Представители правоохранительных органов в кратчайшие сроки смогли утихомирить разгоряченных зрителей. Когда ОМОН разнял участников драки, мероприятие продолжилось.