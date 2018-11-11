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Московский турнир по смешанным единоборствам закончился массовой потасовкой

Московский турнир по смешанным единоборствам, проходивший в субботу, закончился массовой потасовкой. Инцидент случился после поединка между Тимуром Нагибиным и Георгием Караханяном.

Московский турнир по смешанным единоборствам закончился массовой потасовкой


Нагибина дисквалифицировали за удар, нанесённый после гонга. При этом победа была присуждена Караханяну. Когда бой завершился, на команду Тимура Нагибина, которая уходила в раздевалку, попытались напасть недовольные болельщики Георгия Караханяна. В итоге в зрительном зале «вспыхнула» массовая потасовка.

Представители правоохранительных органов в кратчайшие сроки смогли утихомирить разгоряченных зрителей. Когда ОМОН разнял участников драки, мероприятие продолжилось.



 
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Происшествия / Спорт
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:40

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