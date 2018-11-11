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"Рядом чувствую себя маленькой девочкой": Ольга Бузова в Instagram показала семейное фото

Ольга Бузова когда-то давала понять, что рядом с мамой чувствует себя все той же маленькой девочкой.

Звезда вообще редко говорит о родне, но накануне приятно удивила фанатов нежным фото с сестрой и мамой. В комментарии девушка опять сказала, что с мамой она опять чувствует себя маленькой.

"Рядом чувствую себя маленькой девочкой": Ольга Бузова в Instagram показала семейное фото

Поклонники Оли поразились взаимопониманию в их семье и еще тому, что звезда все-таки смогла найти в своем невероятно плотном графике несколько минут для встречи с родными.

Бузова часто говорит, как сильно любит сестру Аню и маму Ирину. Кстати, именно они поддержали Ольгу, когда выяснились подробности из прошлого Дениса Лебедева. Ирине Александровне тогда даже стало плохо от потрясения.

Сегодня все обсуждают слухи о беременности Ольги, а Лебедева самые одиозные фантазёры считают одним из нескольких претендентов на отцовство.

Бузова-старшая в общении с журналистами уже высказывалась об "интересном положении" дочери. Она уверена, что Ольга не может быть на данный момент беременной и даже подозрения об этом оскорбляют её старшую дочь.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:56

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