Мария Захарова написала песню для певицы Зары





По словам Марии Захаровой, новая композиция называется «За тебя, любимый». Зара исполнила песню 10 ноября на концерте в Кремлёвском дворце, посвящённому Дню полиции. Отмечается, что музыку на стихи Захаровой написал Максим Фадеев. По словам дипломата, их знакомство с Зарой состоялось на официальном приёме, при этом певица поинтересовалась не напишет ли представительница МИД РФ что-нибудь для неё. После этого состоялось ещё несколько встреч, на которых они познакомились поближе.После личных встреч с Зарой и уговоров знакомых, Мария Захарова написала для исполнительницы лирическую и нежную песню. Стоит отметить, что до этого дипломат написала песню для певицы Кати Лель под названием «Сполна», а также Захарова является автором слов к композиции для Наргиз.