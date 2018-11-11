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Мария Захарова написала песню для певицы Зары

Представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова написала песню о любви для певицы Зары. Своим примером дипломат доказала, что талантливый человек, талантлив во всём.
Мария Захарова написала песню для певицы Зары

По словам Марии Захаровой, новая композиция называется «За тебя, любимый». Зара исполнила песню 10 ноября на концерте в Кремлёвском дворце, посвящённому Дню полиции. Отмечается, что музыку на стихи Захаровой написал Максим Фадеев. По словам дипломата, их знакомство с Зарой состоялось на официальном приёме, при этом певица поинтересовалась не напишет ли представительница МИД РФ что-нибудь для неё. После этого состоялось ещё несколько встреч, на которых они познакомились поближе.

После личных встреч с Зарой и уговоров знакомых, Мария Захарова написала для исполнительницы лирическую и нежную песню. Стоит отметить, что до этого дипломат написала песню для певицы Кати Лель под названием «Сполна», а также Захарова является автором слов к композиции для Наргиз.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:03

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