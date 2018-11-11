Дима Билан продемонстрировал поклонникам игру на рояле в Instagram
Дима Билан продемонстрировал поклонникам, как он играет на рояле, этот процесс был запечатлён на видео и опубликован в Instagram. Певец сыграл на музыкальном инструменте, вспоминая ноты любимой мелодии.
По всей видимости, съёмка велась для телевизионного эфира. Дима Билан сыграл на рояле, одновременно общаясь со зрителями, при этом он признался, что забыл ноты и быстро закончить композицию ему не удаётся. По словам музыканта, на слух он может подобрать немало песен, но для этого нужно время, а вот с чтением нот у него всегда были затруднения. Певец давно не пользовался инструментом, поэтому на данный момент он может исполнить композиции на уровне 2-3 класса музыкальной школы.
В комментариях к посту подписчики поддержали Диму Билана, по их мнению, он неплохо сыграл и не следует говорить, что его руки забыли, как творить музыку. Некоторым понравилась игра артиста, фанаты обратились к нему с просьбой чаще садиться за музыкальный инструмент на концертах. На данный момент публикация набрала почти 146 тысяч «лайков».
По всей видимости, съёмка велась для телевизионного эфира. Дима Билан сыграл на рояле, одновременно общаясь со зрителями, при этом он признался, что забыл ноты и быстро закончить композицию ему не удаётся. По словам музыканта, на слух он может подобрать немало песен, но для этого нужно время, а вот с чтением нот у него всегда были затруднения. Певец давно не пользовался инструментом, поэтому на данный момент он может исполнить композиции на уровне 2-3 класса музыкальной школы.
В комментариях к посту подписчики поддержали Диму Билана, по их мнению, он неплохо сыграл и не следует говорить, что его руки забыли, как творить музыку. Некоторым понравилась игра артиста, фанаты обратились к нему с просьбой чаще садиться за музыкальный инструмент на концертах. На данный момент публикация набрала почти 146 тысяч «лайков».
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:11