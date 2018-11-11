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Дима Билан продемонстрировал поклонникам игру на рояле в Instagram

Дима Билан продемонстрировал поклонникам, как он играет на рояле, этот процесс был запечатлён на видео и опубликован в Instagram. Певец сыграл на музыкальном инструменте, вспоминая ноты любимой мелодии.
Дима Билан продемонстрировал поклонникам игру на рояле в Instagram

По всей видимости, съёмка велась для телевизионного эфира. Дима Билан сыграл на рояле, одновременно общаясь со зрителями, при этом он признался, что забыл ноты и быстро закончить композицию ему не удаётся. По словам музыканта, на слух он может подобрать немало песен, но для этого нужно время, а вот с чтением нот у него всегда были затруднения. Певец давно не пользовался инструментом, поэтому на данный момент он может исполнить композиции на уровне 2-3 класса музыкальной школы.

В комментариях к посту подписчики поддержали Диму Билана, по их мнению, он неплохо сыграл и не следует говорить, что его руки забыли, как творить музыку. Некоторым понравилась игра артиста, фанаты обратились к нему с просьбой чаще садиться за музыкальный инструмент на концертах. На данный момент публикация набрала почти 146 тысяч «лайков».



 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:11

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