Дима Билан продемонстрировал поклонникам игру на рояле в Instagram

По всей видимости, съёмка велась для телевизионного эфира. Дима Билан сыграл на рояле, одновременно общаясь со зрителями, при этом он признался, что забыл ноты и быстро закончить композицию ему не удаётся. По словам музыканта, на слух он может подобрать немало песен, но для этого нужно время, а вот с чтением нот у него всегда были затруднения. Певец давно не пользовался инструментом, поэтому на данный момент он может исполнить композиции на уровне 2-3 класса музыкальной школы.В комментариях к посту подписчики поддержали Диму Билана, по их мнению, он неплохо сыграл и не следует говорить, что его руки забыли, как творить музыку. Некоторым понравилась игра артиста, фанаты обратились к нему с просьбой чаще садиться за музыкальный инструмент на концертах. На данный момент публикация набрала почти 146 тысяч «лайков».