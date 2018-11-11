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Названы десять продуктов для лечения заложенности носа

Эксперты назвали десять продуктов, которые помогут человеку избавиться от заложенности носа. Специалисты считают, что не всегда данную проблему нужно лечить медикаментами, так как избавиться от насморка можно, используя подручные средства.
Названы десять продуктов для лечения заложенности носа

Облегчить состояние при заложенности носа поможет богатый антиоксидантами ананас, который защитит слизистую оболочку от повреждения. В арбузе содержится большое количество минеральных веществ и воды, за счёт этого при насморке минимизируются болевые ощущения. Мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами обладает имбирь, он быстро ликвидирует симптомы недуга. Эффективным средством при простудных заболеваниях является хрен. Для здоровья носовых пазух полезен суп из курицы или овощей.

Ингаляции из яблочного уксуса отлично помогут при заложенности носа, для этого его нужно разбавить с водой 1:1 и нагреть до 90 градусов. Чеснок оказывает болеутоляющее и противовоспалительное воздействие. Также при первых признаках насморка нужно употреблять в пищу цитрусовые фрукты и свежий лук.



 
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Добавил: Алина Сегодня, 08:24

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