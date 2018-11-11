АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.81 USD 66.85
Курс валют на 10.11.2018

Анастасия Костенко в Instagram показала лицо дочери Миланы

10 ноября дочери Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко исполнилось 4 месяца.

Счастливые супруги в честь этого события выложили в Instagram фото очаровательной малышки, ведь на снимке можно рассмотреть ее личико.

Анастасия Костенко в Instagram показала лицо дочери Миланы

Анастасия Тарасова, как и многие звездные мамочки, не торопилась показывать Милану подписчикам. Снимки девочки были, но на фотографиях нельзя было рассмотреть лицо ребёнка. Однако накануне жена Дмитрия всё-таки сделала исключение и порадовала многочисленных фанатов.

«С тех пор, как ты появилась в нашей жизни, я поняла, что значит держать мир в руках. 4 месяца, полет шикарный», — подписывает девушка фото, где ее можно видеть с мужем и дочкой очень счастливой.

Многочисленные поклонники ростовской модели остались в восторге и сразу уже начался спор, на кого же больше похоже Милана. Как обычно в таких случаях, мнения разделились: одна половина говорит, что лицо чисто папино, а вторые убеждены, что Милана такая же красотка, как и мама.

Не обошлось и без хейтеров, которым фото не понравилось и они опять вспомнили брошенную Бузову. Но Анастасия, как и обещала, реагировать на недоброжелателей не стала.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:31

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мария Захарова написала песню для певицы Зары
Ученый после исследования сверхмассивной черной
"Рядом чувствую себя маленькой девочкой": Ольга
Анастасия Костенко в Instagram показала лицо
Кабриолет Rolls-Royce Фрэнка Синатры продадут с
Японский бренд Nissan увеличил расценки на
Журналист из Австрии после тестирования похвалил
«АвтоВАЗ» представил обновленную философию бренда
В Facebook запустили музыкальный сервис Lasso для
Китайский производитель объективов 7Artisans
Samsung решила открыть бета-тестирование Linux on
NVIDIA выпустит 7-нм GPU в следующем году
В Челябинске на блогера Андрея Петрова напали
Ученые: «Комета смерти» пролетит возле Земли 11
Ученые пояснили причину сохранности костей
В «Сбербанке» искусственным интеллектом заменили
Ирина Дубцова в платье с откровенным декольте
Программа "Еда живая и мёртвая" изменила жизнь
В Киеве умерла актриса Юлия Волчкова
Сати Казанова призвала поклонников правильно
Стало известно название нового пикапа известного
Экстрасенс: Организм Аллы Пугачевой истощен
Екатерина Андреева в Instagram рассказала о своих
Ученые: Блуждающие в полной темноте экзопланеты
Пользователей Сети рассмешил концепт «самой
Светлана Бондарчук загадала важное желание, встав
Екатерина Шпица посетила светское мероприятие в
Эшли Грэм разочаровала поклонников нарядом с
Учёные перечислили 8 продуктов, которые помогут
В Краснодаре врач отказалась выписать инсулин
Просмотреть все новости