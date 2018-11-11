Анастасия Костенко в Instagram показала лицо дочери Миланы

«С тех пор, как ты появилась в нашей жизни, я поняла, что значит держать мир в руках. 4 месяца, полет шикарный», — подписывает девушка фото, где ее можно видеть с мужем и дочкой очень счастливой.

Счастливые супруги в честь этого события выложили в Instagram фото очаровательной малышки, ведь на снимке можно рассмотреть ее личико.Анастасия Тарасова, как и многие звездные мамочки, не торопилась показывать Милану подписчикам. Снимки девочки были, но на фотографиях нельзя было рассмотреть лицо ребёнка. Однако накануне жена Дмитрия всё-таки сделала исключение и порадовала многочисленных фанатов.Многочисленные поклонники ростовской модели остались в восторге и сразу уже начался спор, на кого же больше похоже Милана. Как обычно в таких случаях, мнения разделились: одна половина говорит, что лицо чисто папино, а вторые убеждены, что Милана такая же красотка, как и мама.Не обошлось и без хейтеров, которым фото не понравилось и они опять вспомнили брошенную Бузову. Но Анастасия, как и обещала, реагировать на недоброжелателей не стала.