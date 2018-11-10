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Ирина Дубцова в платье с откровенным декольте поздравила сотрудников МВД с праздником

Ирина Дубцова обратилась на своей странице ко всем сотрудникам МВД и поздравила их с профессиональным праздником. При этом певица предстала перед подписчиками в платье с глубоким декольте.
Ирина Дубцова в платье с откровенным декольте поздравила сотрудников МВД с праздником

Ирина Дубцова порадовала всю мужскую половину своей аудитории поздравительным видеороликом, поблагодарив тех из них, кто служит в МВД, за покой, который возможен только благодаря их усилиям. Певица показала совсем небольшой ролик, но по содержанию он для многих стал не менее важным, чем длинные речи. Знаменитость предстала перед фанатами в чёрном обтягивающем платье с глубоким, практически до пояса, декольте. Кроме того она обворожительно двигала телом, показав его идеальные очертания.

Такое поздравление с профессиональным праздником пришлось очень многим по нраву. Звезду моментально "засыпали" комплиментами и признаниями в любви. Всего несколько минут понадобилось, чтобы пост начал набирать популярность и одобрительные лайки.



 
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ШоуБиз / Другое
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 21:04

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