Ирина Дубцова в платье с откровенным декольте поздравила сотрудников МВД с праздником

Ирина Дубцова порадовала всю мужскую половину своей аудитории поздравительным видеороликом, поблагодарив тех из них, кто служит в МВД, за покой, который возможен только благодаря их усилиям. Певица показала совсем небольшой ролик, но по содержанию он для многих стал не менее важным, чем длинные речи. Знаменитость предстала перед фанатами в чёрном обтягивающем платье с глубоким, практически до пояса, декольте. Кроме того она обворожительно двигала телом, показав его идеальные очертания.Такое поздравление с профессиональным праздником пришлось очень многим по нраву. Звезду моментально "засыпали" комплиментами и признаниями в любви. Всего несколько минут понадобилось, чтобы пост начал набирать популярность и одобрительные лайки.