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Ученые: «Комета смерти» пролетит возле Земли 11 ноября

Ученые предупреждают, что к нашей Земле приближается «комета смерти». Имеется информация, что астероид 11 ноября подойдет к Голубой планете на расстояние примерно в 38 000 000 километров.

Ученые: «Комета смерти» пролетит возле Земли 11 ноября


В данном случае научные деятели говорят об астероиде под номером 2015 TB145. Небесное тело учёные назвали «кометой смерти» из-за формы, которая схожа с человеческим черепом. По словам экспертов, данный объект для Земли не представляет угрозы. Дело в том, что он обладает небольшими размерами. При этом до нашей планеты от данного объекта очень большое расстояние.

Стоит отметить, что первый раз «комета смерти» попала в поле зрения научных деятелей в 2015 году. Небесное тело тогда пролетело от Земли на расстоянии около 500 000 километров. «Комета смерти» или астероид 2015 TB145 в следующий раз приблизится к нашей планете после 2080 года.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:30

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