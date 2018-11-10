Ученые: «Комета смерти» пролетит возле Земли 11 ноября





В данном случае научные деятели говорят об астероиде под номером 2015 TB145. Небесное тело учёные назвали «кометой смерти» из-за формы, которая схожа с человеческим черепом. По словам экспертов, данный объект для Земли не представляет угрозы. Дело в том, что он обладает небольшими размерами. При этом до нашей планеты от данного объекта очень большое расстояние.Стоит отметить, что первый раз «комета смерти» попала в поле зрения научных деятелей в 2015 году. Небесное тело тогда пролетело от Земли на расстоянии около 500 000 километров. «Комета смерти» или астероид 2015 TB145 в следующий раз приблизится к нашей планете после 2080 года.