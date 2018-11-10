Экстрасенс: Организм Аллы Пугачевой истощен «целым букетом болезней»

По словам известного таролога, Примадонна уже половину жизни живет со своими недугами, поэтому ее организм адаптировался к такого рода нагрузкам. Алла Пугачева не стала делиться с поклонниками подробностями своей болезни, а ее родные от комментариев отказываются. Поэтому фолловеры обеспокоены самочувствием звезды. Марианна Абравитова отметила, что артистка наблюдается у лучших специалистов. Кроме этого, ей доступно высококлассное медицинское обслуживание, поэтому слухи о ее смерти нелепы. Экстрасенс заверила, что Примадонна еще долго будет радовать своих поклонников и проживет длинную жизнь.Таролог напомнила, что за всю карьеру певицы ее несколько раз «хоронили», поэтому жить она будет долго и насыщенно. Иногда Алле Пугачевой бывает настолько плохо, что ей приходится некоторое время проводить в больнице. Но потом ситуация стабилизируется и звезда готова «горы свернуть». Марианна Абравитова видит, что Примадонна адекватно воспринимает свое физическое состояние. Она активная и сильная личность, поэтому не в ее правилах лежать и просить о постоянном уходе за собой. Сейчас в жизни артистки наступила «черная полоса», но вскоре она решит все возникшие проблемы и снова почувствует прилив сил.