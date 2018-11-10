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Экстрасенс: Организм Аллы Пугачевой истощен «целым букетом болезней»

В микроблоге Instagram Алла Пугачева сообщила о том, что заболела, поэтому не сможет выступить на концерте своего друга Леонида Агутина. Экстрасенс Марианна Абравитова считает, что организм Примадонны истощен «целым букетом болезней». Но переживать за жизнь любимой артистки не стоит, так как она «держит болезнь в узде».
Экстрасенс: Организм Аллы Пугачевой истощен «целым букетом болезней»

По словам известного таролога, Примадонна уже половину жизни живет со своими недугами, поэтому ее организм адаптировался к такого рода нагрузкам. Алла Пугачева не стала делиться с поклонниками подробностями своей болезни, а ее родные от комментариев отказываются. Поэтому фолловеры обеспокоены самочувствием звезды. Марианна Абравитова отметила, что артистка наблюдается у лучших специалистов. Кроме этого, ей доступно высококлассное медицинское обслуживание, поэтому слухи о ее смерти нелепы. Экстрасенс заверила, что Примадонна еще долго будет радовать своих поклонников и проживет длинную жизнь.

Таролог напомнила, что за всю карьеру певицы ее несколько раз «хоронили», поэтому жить она будет долго и насыщенно. Иногда Алле Пугачевой бывает настолько плохо, что ей приходится некоторое время проводить в больнице. Но потом ситуация стабилизируется и звезда готова «горы свернуть». Марианна Абравитова видит, что Примадонна адекватно воспринимает свое физическое состояние. Она активная и сильная личность, поэтому не в ее правилах лежать и просить о постоянном уходе за собой. Сейчас в жизни артистки наступила «черная полоса», но вскоре она решит все возникшие проблемы и снова почувствует прилив сил.



 
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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:31

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