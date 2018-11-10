Ученые: Блуждающие в полной темноте экзопланеты были зафиксированы в Млечном Пути





Такие небесные тела сложно заметить, потому что они почти не испускают света, но гравитационное микролинзирование, искажающее свет далеких звезд, позволяет ученым заметить космических странников. Они не могут вращаться вокруг светил, а потому вынуждены путешествовать по Галактике в полном одиночестве.Пока специалисты не могут точно рассчитать параметры экзопланет из-за дальности расстояния. Они предполагают, что первый объект может иметь 20 масс Юпитера, а второй аналог – 23 массы Земли. Кроме того, на них может существовать жизнь, хотя это маловероятно.