Ученый после исследования сверхмассивной черной дыры поставил под сомнение теорию гравитации Эйнштейна





Она является выдающимся достижением физики 20 столетия. Эйнштейн считал, что гравитация появляется вследствие искривления пространства, а также времени. При этом, чем больше объект, тем сильнее всемирное тяготение на него. В свою очередь профессор Андреа Гез, который руководил двадцатилетним экспериментом над чёрной дырой, считает, что теории Эйнштейна имеют некоторые недостатки, которые следует устранить. Это не означает, что данные идеи являются ошибочными. Они являются очень простыми, не объясняющими, как работает гравитация либо Вселенная во всех условиях. Группой учёных применялись передовые оптические технологии, чтобы измерить орбиты звезд, расположенных в центре Млечного Пути.В ходе своих исследований научные деятели установили, что гравитация смешивает время, а также пространство. Учёными был открыт новый подход для изучения сверхмассивных черных дыр непосредственно через орбиты звезд.