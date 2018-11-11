АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.81 USD 66.85
Курс валют на 10.11.2018

Ученый после исследования сверхмассивной черной дыры поставил под сомнение теорию гравитации Эйнштейна

Ученый Андреа Гез, который исследует сверхмассивную черную дыру, расположенную в центре Галактики, поставил под сомнение так называемую теорию гравитации Эйнштейна. Известный физик опубликовал свою теорию относительности ещё в 1916 году.

Ученый после исследования сверхмассивной черной дыры поставил под сомнение теорию гравитации Эйнштейна


Она является выдающимся достижением физики 20 столетия. Эйнштейн считал, что гравитация появляется вследствие искривления пространства, а также времени. При этом, чем больше объект, тем сильнее всемирное тяготение на него. В свою очередь профессор Андреа Гез, который руководил двадцатилетним экспериментом над чёрной дырой, считает, что теории Эйнштейна имеют некоторые недостатки, которые следует устранить. Это не означает, что данные идеи являются ошибочными. Они являются очень простыми, не объясняющими, как работает гравитация либо Вселенная во всех условиях. Группой учёных применялись передовые оптические технологии, чтобы измерить орбиты звезд, расположенных в центре Млечного Пути.

В ходе своих исследований научные деятели установили, что гравитация смешивает время, а также пространство. Учёными был открыт новый подход для изучения сверхмассивных черных дыр непосредственно через орбиты звезд.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мария Захарова написала песню для певицы Зары
Ученый после исследования сверхмассивной черной
"Рядом чувствую себя маленькой девочкой": Ольга
Анастасия Костенко в Instagram показала лицо
Кабриолет Rolls-Royce Фрэнка Синатры продадут с
Японский бренд Nissan увеличил расценки на
Журналист из Австрии после тестирования похвалил
«АвтоВАЗ» представил обновленную философию бренда
В Facebook запустили музыкальный сервис Lasso для
Китайский производитель объективов 7Artisans
Samsung решила открыть бета-тестирование Linux on
NVIDIA выпустит 7-нм GPU в следующем году
В Челябинске на блогера Андрея Петрова напали
Ученые: «Комета смерти» пролетит возле Земли 11
Ученые пояснили причину сохранности костей
В «Сбербанке» искусственным интеллектом заменили
Ирина Дубцова в платье с откровенным декольте
Программа "Еда живая и мёртвая" изменила жизнь
В Киеве умерла актриса Юлия Волчкова
Сати Казанова призвала поклонников правильно
Стало известно название нового пикапа известного
Экстрасенс: Организм Аллы Пугачевой истощен
Екатерина Андреева в Instagram рассказала о своих
Ученые: Блуждающие в полной темноте экзопланеты
Пользователей Сети рассмешил концепт «самой
Светлана Бондарчук загадала важное желание, встав
Екатерина Шпица посетила светское мероприятие в
Эшли Грэм разочаровала поклонников нарядом с
Учёные перечислили 8 продуктов, которые помогут
В Краснодаре врач отказалась выписать инсулин
Просмотреть все новости