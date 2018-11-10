В Челябинске на блогера Андрея Петрова напали охранники магазина
На своей странице в Instagram популярный бьюти-блогер Андрей Петров написал, что на него напали охранники магазина. Инцидент произошел во время встречи звезды социальных сетей с поклонниками.
По словам Петрова, сотрудники магазина заставляли пришедших на встречу приобретать товар, чтобы сфотографироваться со звездой, хотя не должны были это делать. После этого он устроил скандал. На блогера напали и скрутили, когда он собирался уйти. Более того, на него хотели надеть наручники. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
Андрей Петров указал, что за встречу с поклонниками ему заплатили 100 тысяч рублей. Организаторы потребовали его вернуть деньги и лишь после этого отпустили. После встречи он отправился в травмпункт, чтобы снять побои. Также он написал заявление в полицию. В магазине ситуацию не комментируют.
По словам Петрова, сотрудники магазина заставляли пришедших на встречу приобретать товар, чтобы сфотографироваться со звездой, хотя не должны были это делать. После этого он устроил скандал. На блогера напали и скрутили, когда он собирался уйти. Более того, на него хотели надеть наручники. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
Андрей Петров указал, что за встречу с поклонниками ему заплатили 100 тысяч рублей. Организаторы потребовали его вернуть деньги и лишь после этого отпустили. После встречи он отправился в травмпункт, чтобы снять побои. Также он написал заявление в полицию. В магазине ситуацию не комментируют.
Общество
Добавил: Сергей Сидорин Вчера, 23:00