В Челябинске на блогера Андрея Петрова напали охранники магазина

По словам Петрова, сотрудники магазина заставляли пришедших на встречу приобретать товар, чтобы сфотографироваться со звездой, хотя не должны были это делать. После этого он устроил скандал. На блогера напали и скрутили, когда он собирался уйти. Более того, на него хотели надеть наручники. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.Андрей Петров указал, что за встречу с поклонниками ему заплатили 100 тысяч рублей. Организаторы потребовали его вернуть деньги и лишь после этого отпустили. После встречи он отправился в травмпункт, чтобы снять побои. Также он написал заявление в полицию. В магазине ситуацию не комментируют.