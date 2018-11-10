АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.81 USD 66.85
Курс валют на 10.11.2018

В Челябинске на блогера Андрея Петрова напали охранники магазина

На своей странице в Instagram популярный бьюти-блогер Андрей Петров написал, что на него напали охранники магазина. Инцидент произошел во время встречи звезды социальных сетей с поклонниками.
В Челябинске на блогера Андрея Петрова напали охранники магазина


По словам Петрова, сотрудники магазина заставляли пришедших на встречу приобретать товар, чтобы сфотографироваться со звездой, хотя не должны были это делать. После этого он устроил скандал. На блогера напали и скрутили, когда он собирался уйти. Более того, на него хотели надеть наручники. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Андрей Петров указал, что за встречу с поклонниками ему заплатили 100 тысяч рублей. Организаторы потребовали его вернуть деньги и лишь после этого отпустили. После встречи он отправился в травмпункт, чтобы снять побои. Также он написал заявление в полицию. В магазине ситуацию не комментируют.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Сергей Сидорин Вчера, 23:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
NVIDIA выпустит 7-нм GPU в следующем году
В Челябинске на блогера Андрея Петрова напали
Ученые: «Комета смерти» пролетит возле Земли 11
Ученые пояснили причину сохранности костей
В «Сбербанке» искусственным интеллектом заменили
Ирина Дубцова в платье с откровенным декольте
Программа "Еда живая и мёртвая" изменила жизнь
В Киеве умерла актриса Юлия Волчкова
Сати Казанова призвала поклонников правильно
Стало известно название нового пикапа известного
Экстрасенс: Организм Аллы Пугачевой истощен
Екатерина Андреева в Instagram рассказала о своих
Ученые: Блуждающие в полной темноте экзопланеты
Пользователей Сети рассмешил концепт «самой
Светлана Бондарчук загадала важное желание, встав
Екатерина Шпица посетила светское мероприятие в
Эшли Грэм разочаровала поклонников нарядом с
Учёные перечислили 8 продуктов, которые помогут
В Краснодаре врач отказалась выписать инсулин
Писательница Джоан Роулинг обвинила свою бывшую
Amazon начнет без посредников напрямую продавать
Виктора Шаровара застукали на смене в женском
Ученые раскрыли принцип старения кожи у пожилых
Алёна Ашмарина сказала, что больше не примет Илью
Яна Рудковская рассказала в Instagram о
Ольга Бузова снимется в клипе у Артема Сороки
Mophie выпустила чехол со встроенной батареей для
Алексей Чумаков: «Жене часто звонят и предлагают
Валерий Блюменкранц встал на защиту «мумии» Таты
Ольга Бузова в Instagram показалась в купальнике
Просмотреть все новости