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Светлана Бондарчук загадала важное желание, встав между Эмином и его картонной копией

Светлана Бондарчук опубликовала видеоролик, на котором она позирует с Эмином и его картонной копией. При этом модель загадала важное желание.
Светлана Бондарчук загадала важное желание, встав между Эмином и его картонной копией

Светлана Бондарчук известна, как очень энергичный человек. Бывшая супруга Фёдора Бондарчука постоянно посещает различные мероприятия и встречается с интересными людьми. На это раз она провела время с Эмином. Актриса хотела сделать селфи с певцом, но помещение было недостаточно освещено, из-за чего фотография не удалась, зато она смогла снять видео, при этом не с одним Эмином, а с двумя. Вторым выступила картонная копия исполнителя из рекламной акции. Благодаря такому стечению обстоятельств 49-летняя телеведущая смогла загадать желание, встав между ними. Как это и полагается, она не раскрыла его суть, поскольку то может не сбыться, но, по словам хозяйки аккаунта, оно очень важное.

Поклонники "засыпали" знаменитость комплиментами, отметив её очередной безукоризненно подобранный образ. Как всегда Светлана Бондарчук продемонстрировала чувство стиля и умение его преподносить. Некоторые даже заметили, это Эмину нужно было загадывать желание, поскольку рядом с ним сверкнула самая настоящая звезда.



 
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ШоуБиз / Другое
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:13

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