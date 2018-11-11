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Кабриолет Rolls-Royce Фрэнка Синатры продадут с аукциона

На аукционе выставки NEC Classic Motor Show продадут Roll-Royce Corniche Convertible 1984 года выпуска, который принадлежал Фрэнку Синатре. Стоимость автомобиля оценивается в 105 — 125 британских фунтов стерлингов.
Кабриолет Rolls-Royce Фрэнка Синатры продадут с аукциона


Выставка NEC Classic Motor Show проходит в Великобритании в городе Бирмингем с 9 по 11 ноября. Площадь выставочных павильонов составляет около 18 футбольных полей. Кроме автомобиля Фрэнка Синатры на продажу с аукциона выставят машины режиссера Стива Маккуина, певца Джей Кея и других знаменитостей.

Автомобиль Roll-Royce Corniche Convertible выпускался в период с 1971 по 1996 годы. Под капотом модели разработчики разместили двигатель объемом 6,75 литров мощностью 410 лошадиных сил.



 
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Авто
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 07:00

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