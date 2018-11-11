Кабриолет Rolls-Royce Фрэнка Синатры продадут с аукциона





Выставка NEC Classic Motor Show проходит в Великобритании в городе Бирмингем с 9 по 11 ноября. Площадь выставочных павильонов составляет около 18 футбольных полей. Кроме автомобиля Фрэнка Синатры на продажу с аукциона выставят машины режиссера Стива Маккуина, певца Джей Кея и других знаменитостей.Автомобиль Roll-Royce Corniche Convertible выпускался в период с 1971 по 1996 годы. Под капотом модели разработчики разместили двигатель объемом 6,75 литров мощностью 410 лошадиных сил.