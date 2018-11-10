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Екатерина Андреева в Instagram рассказала о своих наблюдениях за животными в саванне

Российская телеведущая Екатерина Андреева в своем блоге Instagram показала видеоролик, где можно увидеть, как она наблюдает за дикими животными в саванне. По ее словам, особи спокойно относятся к большому количеству туристов.
Екатерина Андреева в Instagram рассказала о своих наблюдениях за животными в саванне

В компании друзей и супруга Екатерина Андреева проводит свой отпуск в африканском Национальном парке Серенгети (Танзания). Ей удается увидеть своими глазами, как формируются новые семьи, и растет популяция разных видов животных. Также теледива примеряла шляпу настоящего туриста саванны. Несмотря на новость от Эдгара Запашного о нападении львицы на маленькую девочку во время одного из его выступлений, телеведущая Екатерина Андреева признается в своей абсолютной любви к данному виду кошачьих, и даже их не боится.

В этих местах можно встретить не только разнообразие диких животных, но и любопытных туристов, желающих понаблюдать за ними, как можно ближе. Как утверждает Андреева, для большинства четвероногих присутствие людей не является чем-то новым, наоборот, они уже привычны к этому. И, находясь в своем автомобиле, она не боится близкого контакта со львами.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 20:30

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