Екатерина Андреева в Instagram рассказала о своих наблюдениях за животными в саванне

В компании друзей и супруга Екатерина Андреева проводит свой отпуск в африканском Национальном парке Серенгети (Танзания). Ей удается увидеть своими глазами, как формируются новые семьи, и растет популяция разных видов животных. Также теледива примеряла шляпу настоящего туриста саванны. Несмотря на новость от Эдгара Запашного о нападении львицы на маленькую девочку во время одного из его выступлений, телеведущая Екатерина Андреева признается в своей абсолютной любви к данному виду кошачьих, и даже их не боится.В этих местах можно встретить не только разнообразие диких животных, но и любопытных туристов, желающих понаблюдать за ними, как можно ближе. Как утверждает Андреева, для большинства четвероногих присутствие людей не является чем-то новым, наоборот, они уже привычны к этому. И, находясь в своем автомобиле, она не боится близкого контакта со львами.