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Японский бренд Nissan увеличил расценки на кроссоверы Qashqai и Murano

Японский бренд Nissan повысил расценки на свои две популярные модели. Речь идёт о кроссоверах версии Qashqai и Murano.

Японский бренд Nissan увеличил расценки на кроссоверы Qashqai и Murano


Все комплектации Nissan Qashqai в ноябре подорожали на 15 000 руб. Многие комплектации Nissan Murano стали дороже на 30 000 руб. Минимальная цена на кросс Nissan Qashqai составляет 1 271 000 руб. За эти деньги предлагается авто в комплектации ХЕ, оснащаемое 1,2-литровым мотором на 115 л.с. и механической КП. Модель с вариатором стоит 1 331 000 руб. Топовая полноприводная версия в комплектации LE Sport, оснащаемая 2-литровым мотором на 144 л.с. стоит 1 867 000 руб.

У кросса Murano ценники обновились во всех комплектациях за исключением базовой. Полноприводная модель в комплектации Mid стоит 2 750 000 руб. Топовая Top расценивается в 3 070 000 руб. Минимальная цена авто осталась без изменений - 2 550 000 руб. Единственная комплектация Top гибридной версии стоит 3 299 000 руб. Нужно отметить, что все кроссы Murano кроме гибридной версии оснащаются бензиновыми 3,5-литровыми моторами на 249 л.с. и 6-ступенчатым вариатором. По итогам десяти месяцев 2018 года отечественные дилеры Nissan продали 65 040 транспортных средств (+9%).



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:00

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