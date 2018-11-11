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«АвтоВАЗ» представил обновленную философию бренда и новый слоган

Руководитель маркетингового отдела линейки LADA Фабьен Гульми заявил, что после выхода рестайлинговой версии Granta компания «АвтоВАЗ» представила обновленную философию бренда и новый слоган. Если ранее автомобили бренда ассоциировались с посредственностью, то теперь мнение должно измениться на «надежность».
«АвтоВАЗ» представил обновленную философию бренда и новый слоган


Менеджеры компании уверены, что время для этого как никогда кстати. По их мнению, слоган «Новые горизонты» дает понять суть всех изменений. По словам Фабьена Гульми, экспертная комиссия выбирала из более чем 50 вариантов. Также изменился и дизайн сайта Lada.ru. В компании отмечают, что после пересмотра концепции, рекламные ролики автомобилей до конца просматривает 55% пользователей, что является очень хорошим показателем.



 
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Авто
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 04:00

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