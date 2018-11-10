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Виктора Шаровара застукали на смене в женском стриптиз-клубе

Несколько дней назад в социальной сети Instagram появились фотографии экс-участника телепроекта «Дом-2» Виктора Шароварова в женском стриптиз-клубе. Выяснилось, что он в компании других мужчин исполнял на сцене эротические танцы для посетительниц заведения.

Причем парень пытался скрыть свою внешность за гримом и костюмом, однако присутствующие в тот вечер девушки без труда установили личность парня и даже сделали с ним несколько снимков, которые в последствии и разлетелись по всему интернету.

Виктора Шаровара застукали на смене в женском стриптиз-клубе

Судя по всему, молодой человек после ухода с телесройки решил пойти по легкому пути и зарабатывать на хлеб своим телом. Впрочем, сам Витя слухи о работе танцором в стриптиз-баре отрицает, заявляя, что сейчас он занимает должность тренера в фитнес-центре, а также помогает своему знакомому.

«Я работаю тренером, на данный момент ещё работаю помощником у своего знакомого. По поводу стрип-клуба — я не работаю там», - отмечает Шароваров.

Виктора Шаровара застукали на смене в женском стриптиз-клубе

Однако если это действительно так, то у многих пользователей Сети открытым остается вопрос, что же на самом деле делал бывший участник реалити-шоу на сцене в стриптиз-клубе, и почему посетительницы утверждают, что он работает в этом заведении.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:20

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