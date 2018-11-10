Виктора Шаровара застукали на смене в женском стриптиз-клубе

«Я работаю тренером, на данный момент ещё работаю помощником у своего знакомого. По поводу стрип-клуба — я не работаю там», - отмечает Шароваров.





Причем парень пытался скрыть свою внешность за гримом и костюмом, однако присутствующие в тот вечер девушки без труда установили личность парня и даже сделали с ним несколько снимков, которые в последствии и разлетелись по всему интернету.Судя по всему, молодой человек после ухода с телесройки решил пойти по легкому пути и зарабатывать на хлеб своим телом. Впрочем, сам Витя слухи о работе танцором в стриптиз-баре отрицает, заявляя, что сейчас он занимает должность тренера в фитнес-центре, а также помогает своему знакомому.Однако если это действительно так, то у многих пользователей Сети открытым остается вопрос, что же на самом деле делал бывший участник реалити-шоу на сцене в стриптиз-клубе, и почему посетительницы утверждают, что он работает в этом заведении.