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В Краснодаре врач отказалась выписать инсулин пришедшей на приём без талона больной девушке

В Краснодаре врач отказалась выдать инсулин девушке, пришедшей на приём без талона. Больная сахарным диабетом пациентка пыталась объяснить, что у неё иссяк запас жизненно-необходимого при данном заболевании лекарства, но так его и не получила.
В Краснодаре врач отказалась выписать инсулин пришедшей на приём без талона больной девушке

Девушка записала действия медика на камеру телефона, как сообщает РЕН ТВ. Она говорила, что не могла взять талон из-за отсутствия в городе, но специалист игнорирует ее слова, после чего бросает медицинскую карту на пол и продолжает заниматься своими делами.

Врач так и не стала выписывать пациентке рецепт из-за отсутствия у той талончика. По ее мнению, девушка обязана была предварительно записаться на приём, но на все объяснения больной по поводу этого экстренного посещения больницы, женщина отвечала грубо. Данным инцидентом заинтересовались сотрудники СК, которые начали проводить расследование и выяснять все обстоятельства.



 
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Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 19:47

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