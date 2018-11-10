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Алёна Ашмарина сказала, что больше не примет Илью Григоренко

На днях бывший участник Дома-2 Илья Григоренко сообщил о разрыве с Алёной Ашмариной.

Звезда телестройки сообщил, что он опять увлечен интрижкой с одинокой 40-летней женщиной.

Алёна Ашмарина сказала, что больше не примет Илью Григоренко

Позже Илья в Instagram написал Алёне прощальное письмо, где поблагодарил девушку за всё хорошее. Но она в ответ опубликовала гневный пост, полный досады и разочарования в этом парне.

«На этот раз я готова, Илья… Те два раза, когда ты так поступал, я бежала за тобой, себе дала слово, если я сделаю всё для наших отношений, а ты уйдёшь, это будет последний раз. Я родила тебе дочь, я была готова жить с тобой до конца дней. А ты не готов даже на мою маленькую просьбу, а ещё с такой лёгкостью говоришь такие громкие слова…», — начинает публикацию Алёна.

Ашмарина уверена, что Григоренко не способен её слышать и абсолютно не готов понимать. А значит, она больше не собирается терпеть его выходки, и о примирении не может быть и речи.

Она его не примет, даже если Илюша позже приползёт к ней на коленях. Ашмарина особо отметила, что Илья Григоренко инфантильный тип.

Алёна Ашмарина сказала, что больше не примет Илью Григоренко

«Ты для меня останешься просто обычным мальчишкой, которого я слепо наделяла особенными качествами, которых у тебя, как оказалось, нет. Нет умения любить по-настоящему! Когда горы свернёшь ради любимого! Когда нет преград, когда ты половина одного целого!», — заканчивает пост звезда Дома-2.

Теперь для Григоренко самое основное, чтобы Алёна позволила ему видеться с дочерью Алисой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:14

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