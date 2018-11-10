Алёна Ашмарина сказала, что больше не примет Илью Григоренко

«На этот раз я готова, Илья… Те два раза, когда ты так поступал, я бежала за тобой, себе дала слово, если я сделаю всё для наших отношений, а ты уйдёшь, это будет последний раз. Я родила тебе дочь, я была готова жить с тобой до конца дней. А ты не готов даже на мою маленькую просьбу, а ещё с такой лёгкостью говоришь такие громкие слова…», — начинает публикацию Алёна.

«Ты для меня останешься просто обычным мальчишкой, которого я слепо наделяла особенными качествами, которых у тебя, как оказалось, нет. Нет умения любить по-настоящему! Когда горы свернёшь ради любимого! Когда нет преград, когда ты половина одного целого!», — заканчивает пост звезда Дома-2.





Звезда телестройки сообщил, что он опять увлечен интрижкой с одинокой 40-летней женщиной.Позже Илья в Instagram написал Алёне прощальное письмо, где поблагодарил девушку за всё хорошее. Но она в ответ опубликовала гневный пост, полный досады и разочарования в этом парне.Ашмарина уверена, что Григоренко не способен её слышать и абсолютно не готов понимать. А значит, она больше не собирается терпеть его выходки, и о примирении не может быть и речи.Она его не примет, даже если Илюша позже приползёт к ней на коленях. Ашмарина особо отметила, что Илья Григоренко инфантильный тип.Теперь для Григоренко самое основное, чтобы Алёна позволила ему видеться с дочерью Алисой.