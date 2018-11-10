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Пользователей Сети рассмешил концепт «самой четкой» LADA Granta FL

В Сети пользователи обсуждают концепт «самой четкой» LADA Granta FL. Они признались, что их рассмешил автомобиль и к нему необходима «адидас» и «семки».
Пользователей Сети рассмешил концепт «самой четкой» LADA Granta FL


Отметим, что концепт не является официальным, а выполнен независимыми дизайнерами. Это уже не первая попытка представить свое видение рестайлинга автомобиля, но тогда это был вполне серьезный продукт, который обсуждали со всей серьезностью. Капот модели раскрашен текстурами в виде семечек. На месте номерного знака дизайнеры расположили эмблему торговой марки Adidas. Дополняют картину три «адидасовские» полоски на переднем бампере и над порогами.

Если большинство пользователей рассмеялись над видом модели, то некоторые назвали подобный тюнинг безвкусицей «пацанчиков» со двора. Эксперты автомобильной индустрии указывают, что LADA Granta FL является одним из самых популярных автомобилей на российском рынке. Особой популярностью пользуется рестайлинговая версия модели. В сентябре машина стала самой продаваемой в модельном ряде «Авто ВАЗ» с результатом 9936 экземпляров, что на 9% больше показателей прошлого года. Из них 7965 были рестайлинговой версией.



 
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Авто
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:15

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