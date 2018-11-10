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Ольга Бузова снимется в клипе у Артема Сороки

После расставания с экс-участницей реалити-шоу «Дом-2» Маргаритой Овсянниковой жизнь Артема Сороки резко изменилась, так как его мечты о совместном светлом будущем рухнули в одно мгновенье. И пока блондинка развлекается в компании Романа Гриценко, он решил залечивать душевные раны проверенным способом – творчеством.

Недавно молодой человек дал интервью для домовского журнала, в котором рассказал, как обстоят его дела на сегодняшний день.

Ольга Бузова снимется в клипе у Артема Сороки

«У меня сейчас всё хорошо, иду по карьерной лестнице. В отпуске записал и выпустил новый трек «Дай мне огня». Сейчас готовлюсь к съёмкам клипа. Вот, на Острове собрал уже себе целую команду, работаем. На данный момент у меня открыт вопрос насчёт Ольги Бузовой. Думаю, она тоже примет участие в моём проекте», - сообщил он.

Личная жизнь у парня тоже потихоньку начала налаживаться и сейчас за ним ухаживает сразу несколько девушек, среди которых он выделил Елену Баранову и даже объявил себя с ней парой, после того, как в отеле без камер у них случилось «волшебство».

Ольга Бузова снимется в клипе у Артема Сороки

Пока сложно сказать, есть ли будущее у этих отношений, поскольку после заселения в одну комнату ребята начали ругаться и высказывать друг другу претензии, вместо того, чтобы ходить на свидания и наслаждаться совместно проведенным временем.

«Надеюсь, в скором времени Лена услышит и поймет меня. Я хочу легкости, эмоций и творческого подъёма…В отношениях мне должно быть проще. Женщина должна поддерживать и вдохновлять. Та девушка, которая также пройдет через все сложности, будет со мной», - высказался по этому поводу Сорока.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:59

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