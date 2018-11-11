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Китайский производитель объективов 7Artisans представил новую модель с креплением Sony E

Китайским производителем современных объективов 7Artisans была представлена новая модель с надёжным креплением Sony E. Её разработали специально для камер, которые устанавливаются на летательных беспилотных аппаратах.

Китайский производитель объективов 7Artisans представил новую модель с креплением Sony E


Специалисты оптимизировали конструкцию объектива, учитывая область его применения. Вследствие этого устройство имеет вес в 49 грамм. Угол поля зрения нового объектива с диафрагмой f/5,6 , а также фокусным расстоянием в 35 миллиметров составляет 63 градуса. Оптическая схема, обладающая большим задним элементом, обеспечивает уменьшение виньетирования, а также увеличение качества на краях кадра. Предусматривается точная подстройка фокуса объектива на бесконечность с дальнейшей фиксацией положения при помощи трёх винтов. Сведения о цене, а также сроке начала продаж объективов пока отсутствуют.

В Сети накануне появилась информация, что Xiaomi представила новую роторную электробритву версии So White 3D Intelligent Control Razor, которая стоит 11 долларов.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:00

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