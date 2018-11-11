Китайский производитель объективов 7Artisans представил новую модель с креплением Sony E
Китайским производителем современных объективов 7Artisans была представлена новая модель с надёжным креплением Sony E. Её разработали специально для камер, которые устанавливаются на летательных беспилотных аппаратах.
Специалисты оптимизировали конструкцию объектива, учитывая область его применения. Вследствие этого устройство имеет вес в 49 грамм. Угол поля зрения нового объектива с диафрагмой f/5,6 , а также фокусным расстоянием в 35 миллиметров составляет 63 градуса. Оптическая схема, обладающая большим задним элементом, обеспечивает уменьшение виньетирования, а также увеличение качества на краях кадра. Предусматривается точная подстройка фокуса объектива на бесконечность с дальнейшей фиксацией положения при помощи трёх винтов. Сведения о цене, а также сроке начала продаж объективов пока отсутствуют.
В Сети накануне появилась информация, что Xiaomi представила новую роторную электробритву версии So White 3D Intelligent Control Razor, которая стоит 11 долларов.
Специалисты оптимизировали конструкцию объектива, учитывая область его применения. Вследствие этого устройство имеет вес в 49 грамм. Угол поля зрения нового объектива с диафрагмой f/5,6 , а также фокусным расстоянием в 35 миллиметров составляет 63 градуса. Оптическая схема, обладающая большим задним элементом, обеспечивает уменьшение виньетирования, а также увеличение качества на краях кадра. Предусматривается точная подстройка фокуса объектива на бесконечность с дальнейшей фиксацией положения при помощи трёх винтов. Сведения о цене, а также сроке начала продаж объективов пока отсутствуют.
В Сети накануне появилась информация, что Xiaomi представила новую роторную электробритву версии So White 3D Intelligent Control Razor, которая стоит 11 долларов.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:00