Валерий Блюменкранц встал на защиту «мумии» Таты

«Она очень сильно похудела и сделала зубы. Никаких операций она не делала. Губы все бабы колют. Я много раз читал, что её осуждают за внешность, но, честно не понимаю, почему. У неё не было ни одной операции!», - заявил молодой человек.





Девушка нарастила себе длинные волосы, сделала новые зубы, увеличила губы, а также прошла несколько косметических процедур по подтяжке лица и, как теперь многие считают, стала похожа на живую мумию.Причем молодую маму регулярно травят в комментариях к новым публикациям за ее внешние изменения, придумывают обидные прозвища и рекомендую прекратить ставить над собой эксперименты, так как ни к чему хорошему это не приводит.Тата старается не реагировать на критику, поэтому вступиться за нее решил ее бывший муж Валера, который на данный момент находится в периметре реалити-шоу, подыскивая себе новую возлюбленную и параллельно участвуя в конкурсе «Человек года», в надежде выиграть квартиру для своей дочери Беатрисы.По его мнению, на данный момент экс-супруга выглядит просто замечательно, и на телестройки он пытается отыскать себе девушку, похожую по внешним параметрам на нее, но с более покладистым характером.К слову, сейчас Валера строит отношения с новенькой участницей Анастасией Морозовой, однако пока не верит в то, что в конечном итоге у них получится создать крепкую пару.Кроме того, в беседе с журналистами Блюменкранц отметил, что дал бы еще один шанс Тате и тут же добавил, что, к сожалению, толку от этого будет мало, поскольку люди не меняются и через какое-то время они снова расстанутся.