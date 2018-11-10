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Ольга Бузова в Instagram показалась в купальнике

Ольга Бузова в Instagram ведет очень активную жизнь.

Накануне девушка показала своим поклонникам купальники.

Ольга Бузова в Instagram показалась в купальнике

Черный купальный костюм с фигурными краями показался каким-то не настоящим, а нарисованным. Многие подумали, что Ольга опубликовала фото без одежды и потом зарисовала "интересные" части тела.

Примечательно, что в этот раз знаменитость закрыла возможность комментировать пост на странице, но снимок быстро разлетелся по Интернету и пользователи продолжили обсуждать её образ в тематических сообществах

Правда, настоящие фанаты оценили купальник Бузовой положительно и отметили, что она в нем настоящая "секси".

Отметим, что внешность и стиль Оли часто становятся предметом критики. Но, надо сказать, что мнение хейтеров звезду не заботит: Бузова продолжает петь песни и вести "модный" бизнес.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:33

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