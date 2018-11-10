Ольга Бузова в Instagram показалась в купальнике

Накануне девушка показала своим поклонникам купальники.Черный купальный костюм с фигурными краями показался каким-то не настоящим, а нарисованным. Многие подумали, что Ольга опубликовала фото без одежды и потом зарисовала "интересные" части тела.Примечательно, что в этот раз знаменитость закрыла возможность комментировать пост на странице, но снимок быстро разлетелся по Интернету и пользователи продолжили обсуждать её образ в тематических сообществахПравда, настоящие фанаты оценили купальник Бузовой положительно и отметили, что она в нем настоящая "секси".Отметим, что внешность и стиль Оли часто становятся предметом критики. Но, надо сказать, что мнение хейтеров звезду не заботит: Бузова продолжает петь песни и вести "модный" бизнес.