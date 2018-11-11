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Samsung решила открыть бета-тестирование Linux on DeX

Компания Samsung решила открыть бета-тестирование приложения Linux on DeX. В свою очередь оно доступно только для двух устройств бренда.

Samsung решила открыть бета-тестирование Linux on DeX


Приложение Linux on DeX станет доступно в качестве бета-версии 12 ноября. Это приложение в режиме DeX позволяет использовать дистрибутив Ubuntu 16.04 LTS. Возможность запустить программное обеспечение имеется только на смартфоне версии Galaxy Note9, а также планшете Galaxy Tab S4. Имеется ещё одно ограничение. Дело в том, что приложения должны быть скомпилированы для 64-разрядных CPU ARM.



Представители Samsung отмечают, что для запуска требуется минимум 8 гигабайт свободного дискового пространства, а также 4 гигабайта оперативной памяти. Компания пока не разглашает информацию о производительности платформы, потому что оба поддерживаемых устройства оснащаются довольно мощными SoC.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:00

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