Татьяна Владимировна Африкантова из-за дочери поскандалила с Ксенией Бородиной





Мы уже сообщали, что Марина Африкантова больше не участвует в конкурсе «Человек года». Правда, сама девушка Романа Капаклы предпочитает много не говорить об этом. И только Татьяна Владимировна Африкантова не молчит и негодует.Высказаться по поводу провала дочери женщина могла и в городских квартирах. Именно туда ведущие пригласили Африкантову на съемки очередного выпуска проекта «Бородина против Бузовой». И сама Татьяна Владимировна, судя по публикациям в интернете, намеревалась всерьёз бомбить и ведущих, и участников.Однако ситуация обернулась не в её пользу. Еще до выхода в студию женщина умудрилась поскандалить с Бородиной. А потом опубликовала пост, где обвинила Ксению в попытках оскорбить её.Пока неизвестно, что было причиной конфликта. Но по информации, Бородина пристыдила Африкантову за позорные видеоролики в Интернете, выразив надежду, что Татьяна Владимировна угомонится и перестанет позорить себя и дочь.