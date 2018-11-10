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Татьяна Владимировна Африкантова из-за дочери поскандалила с Ксенией Бородиной

Через несколько дней в эфире телепроекта Дом-2 зрители увидят, как Африкантова-старшая крупно поскандалила с ведущей Ксенией Бородиной.

Мы уже сообщали, что Марина Африкантова больше не участвует в конкурсе «Человек года». Правда, сама девушка Романа Капаклы предпочитает много не говорить об этом. И только Татьяна Владимировна Африкантова не молчит и негодует.

Татьяна Владимировна Африкантова из-за дочери поскандалила с Ксенией Бородиной

Высказаться по поводу провала дочери женщина могла и в городских квартирах. Именно туда ведущие пригласили Африкантову на съемки очередного выпуска проекта «Бородина против Бузовой». И сама Татьяна Владимировна, судя по публикациям в интернете, намеревалась всерьёз бомбить и ведущих, и участников.

Однако ситуация обернулась не в её пользу. Еще до выхода в студию женщина умудрилась поскандалить с Бородиной. А потом опубликовала пост, где обвинила Ксению в попытках оскорбить её.

Пока неизвестно, что было причиной конфликта. Но по информации, Бородина пристыдила Африкантову за позорные видеоролики в Интернете, выразив надежду, что Татьяна Владимировна угомонится и перестанет позорить себя и дочь.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:21

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