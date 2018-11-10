Программа "Еда живая и мёртвая" изменила жизнь зрителей НТВ





Это программа о том, что и как можно кушать и ни болеть, ни набирать лишний вес, и продлить годы жизни. Правильное питание, как оказалось, не сводится к употреблению в пищу постного, пресного и безвкусного продукта. Специи и травы способны расширить вкусовую палитру еды, а также не содержат соли, которая вредна для организма. Различные приправы, которые делают продукты полезными, прежде всего добавляются в овощи.Телезрительнице Светлане Косаревой, проживающей в Подмосковье, удалось добиться снижения веса, благодаря советам программы. Она уже готовится к лету сменить гардероб, так как сбросила 18 килограмм.Когда вес Светланы достиг 100 кг, она решила пересмотреть своё меню. Без диет, придерживаясь 5 принципов здорового питания, расписанных в книге Сергея Малозёмова, она за 9 месяцев похудела на 18 килограмм.Просмотры этой телепередачи изменили жизнь Светланы Морозовой. Она увлеклась интересными рецептами. Пробовала приготовить сама. Это оказалось настолько увлекательным, что вошло в привычку. У Светланы (она стала фудблогером) в интернете уже имеется своя аудитория, с которой она обсуждает свои собственные рецепты приготовления вкусной и полезной еды.