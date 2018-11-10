АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.81 USD 66.85
Курс валют на 10.11.2018

Программа "Еда живая и мёртвая" изменила жизнь зрителей НТВ

"Еда живая и мёртвая" изменила жизнь зрителей НТВ. Это программа посвящена рассказам о еде, которую можно употреблять без вреда для здоровья. Она выходит в эфир НТВ с 2015 года.
Программа "Еда живая и мёртвая" изменила жизнь зрителей НТВ


Это программа о том, что и как можно кушать и ни болеть, ни набирать лишний вес, и продлить годы жизни. Правильное питание, как оказалось, не сводится к употреблению в пищу постного, пресного и безвкусного продукта. Специи и травы способны расширить вкусовую палитру еды, а также не содержат соли, которая вредна для организма. Различные приправы, которые делают продукты полезными, прежде всего добавляются в овощи.

Телезрительнице Светлане Косаревой, проживающей в Подмосковье, удалось добиться снижения веса, благодаря советам программы. Она уже готовится к лету сменить гардероб, так как сбросила 18 килограмм.

Когда вес Светланы достиг 100 кг, она решила пересмотреть своё меню. Без диет, придерживаясь 5 принципов здорового питания, расписанных в книге Сергея Малозёмова, она за 9 месяцев похудела на 18 килограмм.

Просмотры этой телепередачи изменили жизнь Светланы Морозовой. Она увлеклась интересными рецептами. Пробовала приготовить сама. Это оказалось настолько увлекательным, что вошло в привычку. У Светланы (она стала фудблогером) в интернете уже имеется своя аудитория, с которой она обсуждает свои собственные рецепты приготовления вкусной и полезной еды.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 21:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ирина Дубцова в платье с откровенным декольте
Программа "Еда живая и мёртвая" изменила жизнь
В Киеве умерла актриса Юлия Волчкова
Сати Казанова призвала поклонников правильно
Стало известно название нового пикапа известного
Экстрасенс: Организм Аллы Пугачевой истощен
Екатерина Андреева в Instagram рассказала о своих
Ученые: Блуждающие в полной темноте экзопланеты
Пользователей Сети рассмешил концепт «самой
Светлана Бондарчук загадала важное желание, встав
Екатерина Шпица посетила светское мероприятие в
Эшли Грэм разочаровала поклонников нарядом с
Учёные перечислили 8 продуктов, которые помогут
В Краснодаре врач отказалась выписать инсулин
Писательница Джоан Роулинг обвинила свою бывшую
Amazon начнет без посредников напрямую продавать
Виктора Шаровара застукали на смене в женском
Ученые раскрыли принцип старения кожи у пожилых
Алёна Ашмарина сказала, что больше не примет Илью
Яна Рудковская рассказала в Instagram о
Ольга Бузова снимется в клипе у Артема Сороки
Mophie выпустила чехол со встроенной батареей для
Алексей Чумаков: «Жене часто звонят и предлагают
Валерий Блюменкранц встал на защиту «мумии» Таты
Ольга Бузова в Instagram показалась в купальнике
Нейробиологи впервые обнаружили "микрофлору" мозга
В России разрабатывается пакет документов для
Татьяна Владимировна Африкантова из-за дочери
Николай Дроздов впервые раскрыл тайну о болезни
Андрей Черкасов осуществил сразу две мечты своей
Просмотреть все новости