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Писательница Джоан Роулинг обвинила свою бывшую ассистентку в воровстве

Джоан Роулинг обвинила в воровстве свою бывшую ассистентку. 53-летняя писательница приписывает 35-летней Аманде Дональдсон незаконное использование своей кредитной карты.

Писательница Джоан Роулинг обвинила свою бывшую ассистентку в воровстве


Роулинг в исковом заявлении в суд указала, что её экс-сотрудница использовала средства известной писательницы для оплаты своих личных нужд. Аманда Дональдсон работала с автором книг о Гарри Поттере около трех лет. При этом уволена она была в прошлом году. Девушке приписывают присвоение денег и различных памятных предметов, которые связаны с героем популярных книг - Гарри Поттером. Сторона популярного автора утверждает, что Аманда Дональдсон тратила чужие средства для приобретения косметики, кофе, парфюма и двух кошек. В свою очередь, потерпевшая требует возмещения ущерба в размере 31 000 долларов. Дональдсон при этом отрицает свою причастность к воровству.

Имеется информация, что состояние Джоан Роулинг в настоящее время исчисляется сотнями миллионами долларов. Романы писательницы пользуются огромным спросом. Она смогла войти в рейтинг самых лучших авторов всех поколений.



 
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Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:44

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