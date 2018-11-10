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Яна Рудковская рассказала в Instagram о перфекционизме сына

Известный российский продюсер Яна Рудковская в своем блоге Instagram призналась, что ее 5-летний сын Александр уже является прерфекционистом. Мальчик готовится к соревнованиям по фигурному катанию. Поклонники оценили старания ребенка.
Яна Рудковская рассказала в Instagram о перфекционизме сына

На видеоролике можно увидеть, как сын Яны Рудковской Александр тщательно отрабатывает каждый поворот своего номера и движение тела. В данную программу уже вложена масса ее усилий, но не меньшую часть вкладывает и сам фигурист. Телеведущая под опубликованным постом отметила, что ее удивляет перфекционизм наследника, который с большим усердием отрабатывает мелкие детали.

Читатели блога Рудковской похвалили Александра за упорство и пожелали ему успехов на предстоящих соревнованиях.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:00

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