Андрей Черкасов осуществил сразу две мечты своей возлюбленной Кристины Ослиной

«Моя любимая мечтала насладиться красотами Сейшел с высоты птичьего полёта на вертолёте. Сегодня я осуществил две её мечты. А какая вторая?», - написал он.





Сейчас молодой человек уже не живет под камерами, а занимает высокопоставленную должность ведущего реалити-шоу, помогая своим подопечным в делах любовных.Кроме того, вот уже второй год Андрей живет вместе с экс-участницей Кристиной Ослиной, которая в периметре проявила ему свою симпатию. Возлюбленные уже задумываются о свадьбе и детях, однако пока от слов к действиям не переходят, что очень огорчает их поклонников.А недавно Черкасова отправили в рабочую командировку на Остров любви, куда он уже по традиции взял Ослину. В перерывах между съемками они весело проводят время друг с другом и даже устраивают романтические свидания, демонстрируя островитянам, как необходимо строить любовь.Так, несколько дней назад ведущий рассказал своим подписчикам, что осуществил сразу две мечты возлюбленной, тем самым заинтриговав их.Пользователи стали гадать, какую же вторую мечту выполнил Андрей, и пришли к выводу, что он вполне мог сделать Кристине предложение руки и сердца, о котором мечтает каждая девушка, и Ослина не исключение.А если так, то уже по возвращению в Москву ребята первым делом отправятся в ЗАГС для подачи заявления, а после торжественно объявят дату регистрации брака.