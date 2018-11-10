Альбина Джанабаева показала в Instagram вечернее изумрудное платье для новогоднего шоу





39-летняя певица после ухода из «ВИА Гры» не перестает радовать зрителей сексапильными, а также очень яркими нарядами. Она часто фигурирует в разных рейтингах самых сексуальных представительниц слабого пола в российском шоу-бизнесе. Зрители часто видят российскую певицу в необычном и шикарном гардеробе, а сама она любит показывать поклонникам свою точеную фигуру. Часто Альбина Джанабаева позирует перед камерами в довольно откровенных нарядах. Вечернее платье знаменитости для «голубого огонька» в данном случае не стало исключением.Яркий наряд с открытым плечом, а также необычным декольте очень выгодно подчёркивает формы певицы. Нестандартный вид вечернего платья приятно удивил многих поклонников.