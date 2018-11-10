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Ученые раскрыли принцип старения кожи у пожилых людей

Испанскими учёными раскрыт принцип старения кожи у людей преклонного возраста. Клетки соединительной ткани не только теряют коллаген, но и свою "идентичность".
Ученые раскрыли принцип старения кожи у пожилых людей

Работа, опубликованная в Cell, была проведена Институтом биомедицинских исследований под руководством Сальвадора Аснара Бенита. Команда сравнивала молодую и старую кожу с помощью секвенирования РНК, микроскопов и микрочипов ДНК. Бенита объяснил, что пожилые люди сталкиваются с разными заболеваниями дермы в связи с плохой регенерацией и потерей барьерных качеств.

Фибробласты, синтезирующие материал, держащий клетки на месте, обретают определённые качества жировой ткани. Таким образом, клеточная идентичность утрачивается.

Кроме того, за эластичность и прочность отвечают белки эластин и коллаген. Их секреция из-за фибробластов уменьшается, и кожа стареет.

Бенита отметил, что исследование данных процессов может помочь не только терапии омоложения, но и лучшему заживлению ран. До этого, признаётся автор работы, никто из учёных всерьёз не задумывался о клеточной идентичности, как о причине старения кожи, однако такая гипотеза вполне интересна.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 19:15

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