Ученые раскрыли принцип старения кожи у пожилых людей





Работа, опубликованная в Cell, была проведена Институтом биомедицинских исследований под руководством Сальвадора Аснара Бенита. Команда сравнивала молодую и старую кожу с помощью секвенирования РНК, микроскопов и микрочипов ДНК. Бенита объяснил, что пожилые люди сталкиваются с разными заболеваниями дермы в связи с плохой регенерацией и потерей барьерных качеств.Фибробласты, синтезирующие материал, держащий клетки на месте, обретают определённые качества жировой ткани. Таким образом, клеточная идентичность утрачивается.Кроме того, за эластичность и прочность отвечают белки эластин и коллаген. Их секреция из-за фибробластов уменьшается, и кожа стареет.Бенита отметил, что исследование данных процессов может помочь не только терапии омоложения, но и лучшему заживлению ран. До этого, признаётся автор работы, никто из учёных всерьёз не задумывался о клеточной идентичности, как о причине старения кожи, однако такая гипотеза вполне интересна.