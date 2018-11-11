NVIDIA выпустит 7-нм GPU в следующем году





Чипы будут производится тайваньской компанией TSMC. Кроме NVIDIA, в числе их клиентов - Apple, Qualcomm и AMD. Эксперты отмечают, что TSMC уже сейчас выпускает подобные процессоры для смартфонов и планшетных компьютеров. В Qualcomm и AMD также 7-нм чипы выпустят также в следующем году, но AMD сделает это раньше конкурентов.NVIDIA уже несколько лет сотрудничает с TSMC и они производят графические процессоры Turing, Volta и Pascal. Подробности о будущих новинках не раскрываются. Эксперты IT-индустрии утверждают, что сперва 7-нм GPU будут использовать в составе ускорителей вычислений, и лишь потом в игровых видеокартах.В TSMC заявили, что до конца следующего года удвоят различные продукты, выпущенные по 7-нм техническому процессу. В том числе и Bitmain, который применяется для добычи криптовалюты, выпустят по 7-нм.