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Алексей Чумаков: «Жене часто звонят и предлагают компромат о моей измене»

Известный российский певец Алексей Чумаков в одном из своих интервью рассказал о том, что его супругу певицу Юлию Ковальчук часто «атакуют» анонимными звонками. На другом конце провода шантажисты заявляют о наличии у них доказательств об измене артиста.
Алексей Чумаков: «Жене часто звонят и предлагают компромат о моей измене»

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук счастливы в браке на протяжении 5 лет и воспитывают дочь Амелию. Однако их семейную идиллию нарушают частые звонки на личный номер Ковальчук от неизвестных людей. Они утверждают, что супруг ей изменяет и готовы предоставить соответствующий видеоролик. Последняя история едва стоила доверия между супругами. Поскольку шантажист сообщил точное место измены – город Сочи, Ковальчук поверила в доводы, ведь Чумаков не так давно посещал его по работе, и потребовала от мужа объяснений.

Чтобы разобраться в вопросе, Чумаков перезвонил на тот номер и решил поговорить по-мужски, но в ответ ему пообещали перезвонить. В следующем разговоре преступники рассказали, что монтируют видео, где он настолько правдоподобно выглядит, что и сам не поверит в обратное. Однако долго шантаж не продолжался, увидев, что это не действует, тема закрылась сама собой. Сам Чумаков объясняет желание навредить семейному счастью обычной завистью, или действиями неадекватных поклонниц.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:46

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