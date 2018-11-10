Amazon начнет без посредников напрямую продавать iPhone, iPad и Apple Watch
В ближайшее время крупнейший интернет-магазин Amazon начнет напрямую продавать устройства iPhone, iPad, а также Apple Watch. Эти товары раньше можно было приобрести только через посредников.
Магазин торговал непосредственно Mac, а также наушниками производства Apple. Большинство компаний – производителей современных гаджетов, сами соглашаются продавать свои товары на Amazon. Они при этом платят отчисления. Данная схема продаж уменьшает прибыль от реализаций, однако намного увеличивает их объем, так как Amazon доступен везде. Amazon прекратит продажи устройств Apple через посредников с 4 января. Данная услуга будет доступна только в Индии, США, Европе, Японии. В РФ у Amazon отсутствует специализированный магазин, поэтому говорить о таких продажах не приходится.
На днях в компании Apple подтвердили имеющиеся проблемы, которые связаны с устройствами MacBook Pro 13 и iPhone X.
Магазин торговал непосредственно Mac, а также наушниками производства Apple. Большинство компаний – производителей современных гаджетов, сами соглашаются продавать свои товары на Amazon. Они при этом платят отчисления. Данная схема продаж уменьшает прибыль от реализаций, однако намного увеличивает их объем, так как Amazon доступен везде. Amazon прекратит продажи устройств Apple через посредников с 4 января. Данная услуга будет доступна только в Индии, США, Европе, Японии. В РФ у Amazon отсутствует специализированный магазин, поэтому говорить о таких продажах не приходится.
На днях в компании Apple подтвердили имеющиеся проблемы, которые связаны с устройствами MacBook Pro 13 и iPhone X.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:30