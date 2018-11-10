В России разрабатывается пакет документов для упрощения схемы регистрации ДТП
В России разрабатывают пакет документов, который упрощает схему регистрации ДТП. Российским водителям в будущем могут разрешить осуществлять оформление происшествий через мобильное приложение.
На сегодняшний день имеется только черновик этого постановления. Между тем, большую часть всей юридической работы предстоит ещё решить. В свою очередь страховые компании сообщили, что готовы работать по данной новой схеме. При этом они требуют полных гарантий, обеспечения безопасности, а также запуска на законодательном уровне этого нового механизма. Центрбанк будет в данном случае заниматься разработкой приложения "Помощник ОСАГО". Стоит отметить, что в случае дорожно-транспортного происшествия люди смогут отправить страховщику всю имеющуюся информацию в электронном виде. В настоящее время специалисты прорабатывают возможность тестирования данной системы на территории Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, а также Ленобласти.
Ранее сообщалось, что в Российской Федерации собираются внедрить индивидуальную программу техосмотров. При этом их хотят привязать к ДТП и пробегу авто.
На сегодняшний день имеется только черновик этого постановления. Между тем, большую часть всей юридической работы предстоит ещё решить. В свою очередь страховые компании сообщили, что готовы работать по данной новой схеме. При этом они требуют полных гарантий, обеспечения безопасности, а также запуска на законодательном уровне этого нового механизма. Центрбанк будет в данном случае заниматься разработкой приложения "Помощник ОСАГО". Стоит отметить, что в случае дорожно-транспортного происшествия люди смогут отправить страховщику всю имеющуюся информацию в электронном виде. В настоящее время специалисты прорабатывают возможность тестирования данной системы на территории Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, а также Ленобласти.
Ранее сообщалось, что в Российской Федерации собираются внедрить индивидуальную программу техосмотров. При этом их хотят привязать к ДТП и пробегу авто.
Технологии / Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:24