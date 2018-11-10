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Николай Дроздов впервые раскрыл тайну о болезни дочери в в "Секрете на миллион"

Николай Дроздов впервые поделился подробностями о болезни дочери и о первом браке в "Секрете на миллион". Телеведущий помогает наследнице финансово и ищет ей хорошую клинику.
Николай Дроздов впервые раскрыл тайну о болезни дочери в в "Секрете на миллион"

Как рассказал известный зоолог Лере Кудрявцевой в "Секрете на миллион", с первой супругой Инной Дроздов сошёлся в студенческом возрасте, и вскоре в семье появилась дочь Надежда. Спустя 2 года пара разошлась, однако отец поддерживал связь с ребёнком и часто брал к себе. Тем не менее, ведущий постоянно бывал в экспедициях, как и сама повзрослевшая Надежда, которая стала географом.

Недавно в её жизни произошла большая неприятность. Женщина сломала позвоночник после падения с лестницы. Чтобы поднять дочь на ноги, Дроздов собирается помочь финансово и найти Надежде лучшую клинику.

Кроме матери, у последней нет близких людей, ведь её личная жизнь не сложилась, и женщина осталась в родительском доме, несмотря на возраст. Напротив, у младшей дочери Дроздова есть супруг и собственные отпрыски.

Вот уже 40 лет ведущий счастлив в браке с женой Татьяной, подарившей ему наследницу Елену. Она живёт в Австралии с мужем шеф-поваром и имеет двух сыновей: 8-летнего Яна и 14-летнего Филарета.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:11

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