Сергей Шнуров опроверг слухи о беременности новой супруги





Слухи о беременности супруги Сергея Шнурова появились после того, как его друг и бывший солист группы «Ленинград» Стас Барецкий в одном из своих интервью рассказал, что Абрамова приготовила для супруга необычный сюрприз, который можно назвать «интересным». Однако сам певец очень быстро пресек все пересуды по этому поводу, характерным для себя способом. Написал нецензурно-ироничное стихотворение и опубликовал его в личном аккаунте Instagram.В тексте Шнуров ясно дал понять публике, что детей иметь больше не хочет, соответственно Абрамова не беременна. Напомним, что певец имеет двоих детей Аполлона и Серафиму, родившихся в предыдущих браках.