АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.81 USD 66.85
Курс валют на 10.11.2018

Муж звезды "Голоса" Спиридоновой удивился раскрытыми СМИ подробностями личной жизни

Муж звезды "Голоса" Анастасии Спиридоновой удивился раскрытыми ею для СМИ подробностями личной жизни. Певица рассказала журналистам, что редко занимается с супругом сексом.
Муж звезды "Голоса" Спиридоновой удивился раскрытыми СМИ подробностями личной жизни

Муж Спиридоновой Антон устроил благоверной допрос о том, каким образом пресса узнала столь деликатные подробности семейной жизни пары. Бизнесмен испугался, что папарацци после дебюта артистки в шоу "Голос" организовали за ней слежку, однако всё оказалось куда прозаичней. Спиридонова сама дала интервью, где поделилась с журналистами своей интимной жизнью.

Как выяснилось, Антон не меньший гастролёр, чем она сама. Мужчина постоянно ездит по заводам России, а также военным объектам, поставляя генераторы бесперебойного питания. Работа в малой энергетике отнимает у бизнесмена практически всё время, однако не меньше занята и его супруга.

Из-за графика в октябре муж с женой побыли вместе всего 2 выходных дня. Если паре доводится провести вместе 1 день в неделю, она считает это большим везением. Однако даже при таком раскладе возлюбленный, по словам Спиридоновой, доверяет ей и не ревнует, хотя ежедневно вокруг неё вьётся множество мужчин.

Когда певице дарят цветы или делают комплименты, её супруг очень этим гордится. Также Спиридонова старается объяснять мужу, что публичным персонам приходится делиться с поклонниками информацией о личной жизни.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Альбина Джанабаева показала в Instagram вечернее
Модифицированная бактерия поможет ученым
Сергей Шнуров опроверг слухи о беременности новой
Муж звезды "Голоса" Спиридоновой удивился
Ученые: К 2062 году роботы могут стать заменой
Певица Саша Project боится остаться без носа и
Создатели новой серии «Простоквашино» назвали ее
"Много не пейте": Манукян колко поздравил
На автосалоне в Лос-Анджелесе представят
Орангутаны впервые сами сделали крючок для добычи
Ани Лорак начала танцевала на выступлении
Технологические гиганты Google и Microsoft
Эмили Ратаковски продемонстрировала короткую
Надежда Сысоева из Comedy Woman рассказала о
Медики развенчали 5 мифов о вреде
В Android появилась возможность ручного
Арина Шарапова рассказала журналистам о терпении
Петербург, Байкал, Сочи: Эксперты назвали лучшие
Анастасия Волочкова рассказала в Instagram о
"Необычная находка": В Туркестане археологи из
Медики перечислили основные симптомы авитаминоза
Humm презентовал гарнитуру для неинвазивной
В России уровень безработицы снизился до
В Киеве намерены на 32% повысить тарифы на
Американские ученые создали симуляцию приближения
Палеонтолог из Китая объяснил связь между
Сергей Лазарев показал трогательное фото с
В России предлагают продавать секс-роботов по
Примадонна против Бузовой: Пугачева может
Volkswagen занимается созданием нового
Просмотреть все новости