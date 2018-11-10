Муж звезды "Голоса" Спиридоновой удивился раскрытыми СМИ подробностями личной жизни

Муж Спиридоновой Антон устроил благоверной допрос о том, каким образом пресса узнала столь деликатные подробности семейной жизни пары. Бизнесмен испугался, что папарацци после дебюта артистки в шоу "Голос" организовали за ней слежку, однако всё оказалось куда прозаичней. Спиридонова сама дала интервью, где поделилась с журналистами своей интимной жизнью.Как выяснилось, Антон не меньший гастролёр, чем она сама. Мужчина постоянно ездит по заводам России, а также военным объектам, поставляя генераторы бесперебойного питания. Работа в малой энергетике отнимает у бизнесмена практически всё время, однако не меньше занята и его супруга.Из-за графика в октябре муж с женой побыли вместе всего 2 выходных дня. Если паре доводится провести вместе 1 день в неделю, она считает это большим везением. Однако даже при таком раскладе возлюбленный, по словам Спиридоновой, доверяет ей и не ревнует, хотя ежедневно вокруг неё вьётся множество мужчин.Когда певице дарят цветы или делают комплименты, её супруг очень этим гордится. Также Спиридонова старается объяснять мужу, что публичным персонам приходится делиться с поклонниками информацией о личной жизни.