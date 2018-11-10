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Mophie выпустила чехол со встроенной батареей для Samsung Galaxy Note9

Разработчики компании Mophie выпустили чехол для смартфона Samsung Galaxy Note9. Аксессуар обладает встроенной батареей.
Mophie выпустила чехол со встроенной батареей для Samsung Galaxy Note9


Эксперты отмечают, что чехол был представлен еще в августе текущего года, но в продаже он появился лишь сейчас. Емкость аккумуляторной батареи составляет 2525 мАч. Габариты изделия составляют 174 х 82 х 19 миллиметров при массе 118 г. Стоимость чехла составляет 100 долларов.



Производители указывают, что выпущенный аксессуар не мешает пользоваться стилусом устройства. Также он поддерживает технологию беспроводной зарядки. Для того, чтобы пользователь мог знать уровень заряда встроенной батареи, на чехле имеется соответствующий индикатор. Чехол доступен лишь в черном цвете, как бывает традиционно с изделиями от Mophie. Вполне вероятно, что аксессуар выйдет и в других цветовых гаммах.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 18:53

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