Ученые: К 2062 году роботы могут стать заменой творческим гениям





Профессор, выступая в Сиднее в рамках австралийского фестиваля Опасных идей, предсказал, что роботы к 2062 году станут умными наравне с людьми. Эксперт отметил, что ключевой задачей человечества станет исключение апокалиптических рисков ИИ. В данном случае должен появиться иной способ определения новой эры информации. Имеет место мнение, что современные технологии будут формировать будущее человека, однако это не означает, что все пойдет, как ожидается.Учёный заявил, что люди должны развивать так называемый социальный детерминизм, не позволяя роботам диктовать человеческую жизнь.