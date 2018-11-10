Создатели новой серии «Простоквашино» назвали ее сюрреалистичным детективом





Название обновленного варианта мультика - «Ненастоящий детектив». По сюжету, героям придется выяснять, кто украл новую машину папы. Ведь в это время каждый из персонажей занимался своим делом, например, Шарик пытался сделать качественный снимок Бобра на свой смартфон. Возглавить поиски вызвался почтальон Печкин, ведь он единственный представитель «власти» в поселении. И по иронии судьбы, ему приходится арестовать себя самого, поскольку в момент кражи из «чужих» в деревне был только он. К слову, данного героя озвучивает известный российский актер Иван Охлобыстин.По словам мультипликаторов, в мультфильме есть сцена, которую можно с уверенностью назвать сюрреалистической. Что касается развязки, то она окажется очень простой, но весьма неожиданной.