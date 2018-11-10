Певица Саша Project боится остаться без носа и зубов из-за неудачной операции





Певица Саша Project стала популярной в 2000 году, благодаря исполнению песен "Очень нужен ты", "Белое платье", ставшими очень быстро хитами. Но узнаваемость знаменитости в настоящее время связана с крупным скандалом, начавшимся 3 года назад. В то время певица сделала публичное заявление о подаче в суд иска на хирурга, изуродовавшего её лицо во время операции.Из-за неудачной операции Саша страдала частичной потерей памяти, а также испытывала дискомфорт из-за отёков и пятен на лице. После этого она ещё 11 раз легла под нож хирурга, чтобы хоть как-то исправить форму лица. Чтобы не лишиться носа и зубов ей предстоит перенести ещё 2 операции. У исполнительницы мало хрящей в носу, поэтому существует вероятность того, что он может "провалиться". Также ей требуется установить сетку для фиксации зубов.Саша очень переживает из-за предстоящих операций, но это не останавливает её и она часто даёт концерты, а также появляется на светских мероприятиях.