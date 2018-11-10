На автосалоне в Лос-Анджелесе представят множество новых моделей





Большинство автомобилистов ждут с нетерпением появления большого кросса Hyundai Palisade, сконструированного на аналогичной платформе, как и в случае Kia Telluride. Машина получила трехрядный салон на 8 человек. Под капотом авто размещается 3,3-литровый мотор на 290 лошадиных сил. Со временем выпустят гибридную версию. На автосалоне также представят трехрядный кроссовер марки Lincoln под возрожденным названием Aviator. Бренд Porsche собирается презентовать новую модель Porsche 992. При этом моторная гамма новой версии будет включать гибридные агрегаты и возможно, электрические силовые установки. Очередной новинкой станет авто Kia Soul EV. Машина будет доступна с электрическим двигателем.Новое авто Mazda 3 получит более зрелую вариацию дизайна Kodo. Согласно предварительной информации, кузов выполнят с использованием технологии Skyactiv новой генерации.