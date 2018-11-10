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Надежда Сысоева из Comedy Woman рассказала о пользе объятий и любви к этому занятию

Надежда Сысоева из Comedy Woman решила пообщаться со своими подписчиками в социальной сети Instagram и рассказала им о пользе объятий и любви к этому занятию. Звезда процитировала научную статью, развеяв стереотипы о блондинках, продемонстрировав большой запас знаний.
Надежда Сысоева из Comedy Woman рассказала о пользе объятий и любви к этому занятию

Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева опубликовала новый пост в своём аккаунте, порекомендовав людям чаще обниматься. Она не стала приводить личные примеры, а решила обратиться к результатам научных исследований. Знаменитость заверила, что во время объятий у человека вырабатываются гормоны, улучшающие его состояние здоровья, а также делающего его более открытым и коммуникабельным. В заключении телезвезда добавила, нужно обниматься не менее восьми раз в день. Помимо слов она опубликовала новую фотографию, которой тут же очаровала фанатов. На снимке артистка предстала в красном коктейльном платье, подчёркивающем её хрупкость и женственность.
Надежда Сысоева из Comedy Woman рассказала о пользе объятий и любви к этому занятию

Пользователи Сети сразу же начали предлагать свои услуги, обещая знаменитости самые крепкие объятия. Они писали кумиру тёплые слова, а некоторые даже осмелились признаться ей в любви. За короткое время пост начал набирать популярность, но нашлись и критики. По их мнению, Надежда Сысоева имеет слишком холодный взгляд на изображении, чем отпугивает кавалеров.



 
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ШоуБиз / Другое
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 16:17

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