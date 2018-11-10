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Орангутаны впервые сами сделали крючок для добычи пищи

Орангутаны впервые самостоятельно сделали крючок для добычи недосягаемой пищи. Обезьяны могут как сгибать проволоку, так и выпрямлять, чтобы поместить ее в узкую трубу.
Орангутаны впервые сами сделали крючок для добычи пищи

Два эксперимента, результаты которых попали в Scientific Reports, провела Изабель Ломер с другими учёными-бихевиористами из Германии и Австралии. Орангутаны, которых испытали научные специалисты, живут в зоопарке Лейпцига. Каждому из них предложили достать пищу из прозрачной трубы, дав только прямую проволоку.

Во втором варианте эксперимента проволока была согнута так, что для помещения в контейнер её нужно сначала распрямить. К большому удивлению бихевиористов, все орангутаны за считанные секунды изготовили крючки с помощью зубов и так же просто разогнули проволоку, достав лакомство.

До этого такие высокие когнитивные способности показывали только вороны Новой Каледонии и шимпанзе. Отметим, что сделать крючок без подсказки взрослых может лишь малая часть человеческих детей 3-5 лет.

Из семилеток меньше 50% справляются с такой задачей при том, что малыши показывают различную инструментальную деятельность с самых ранних лет.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:53

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