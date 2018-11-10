Орангутаны впервые сами сделали крючок для добычи пищи





Два эксперимента, результаты которых попали в Scientific Reports, провела Изабель Ломер с другими учёными-бихевиористами из Германии и Австралии. Орангутаны, которых испытали научные специалисты, живут в зоопарке Лейпцига. Каждому из них предложили достать пищу из прозрачной трубы, дав только прямую проволоку.Во втором варианте эксперимента проволока была согнута так, что для помещения в контейнер её нужно сначала распрямить. К большому удивлению бихевиористов, все орангутаны за считанные секунды изготовили крючки с помощью зубов и так же просто разогнули проволоку, достав лакомство.До этого такие высокие когнитивные способности показывали только вороны Новой Каледонии и шимпанзе. Отметим, что сделать крючок без подсказки взрослых может лишь малая часть человеческих детей 3-5 лет.Из семилеток меньше 50% справляются с такой задачей при том, что малыши показывают различную инструментальную деятельность с самых ранних лет.